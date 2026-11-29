कर्मचारी यूनियन चाहती है कि कर्मचारियों का वेतन 1 जुलाई से बढ़ाया जाए। इसके अलावा वे कुछ और आर्थिक फायदे और दूसरे कर्मचारियों की तरह 42 दिनों की छुट्टी भी मांग रहे हैं।

दूसरी तरफ, बजाज ऑटो पुरानी तारीख से वेतन बढ़ाने या ज्यादा छुट्टियां देने को तैयार नहीं है। कंपनी का कहना है कि सभी कर्मचारियों के काम अलग-अलग होते हैं और कंपनी की जरूरतें भी अलग-अलग हैं।

प्रबंधन ने बाजार के हिसाब से एक नया वेतन पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि वे बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। अगर, बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो वे कानूनी सुलह प्रक्रिया का रास्ता भी अपना सकते हैं।