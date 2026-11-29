वेतन विवाद को लेकर बजाज ऑटो के कर्मचारियों ने की भूख हड़ताल
बजाज ऑटो के चाकन प्लांट के कर्मचारियों ने एक दिन की भूख हड़ताल की है। जुलाई से चल रही वेतन बातचीत से वे बहुत परेशान थे क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकल रहा था।
कर्मचारी यूनियन और कंपनी प्रबंधन वेतन बढ़ोतरी और छुट्टियों को लेकर एक-दूसरे के सामने खड़े हैं।
कंपनी ने यूनियन की कुछ खास मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि वे आगे बातचीत करने को तैयार हैं।
यूनियन की 1 जुलाई से वेतन वृद्धि की मांग
कर्मचारी यूनियन चाहती है कि कर्मचारियों का वेतन 1 जुलाई से बढ़ाया जाए। इसके अलावा वे कुछ और आर्थिक फायदे और दूसरे कर्मचारियों की तरह 42 दिनों की छुट्टी भी मांग रहे हैं।
दूसरी तरफ, बजाज ऑटो पुरानी तारीख से वेतन बढ़ाने या ज्यादा छुट्टियां देने को तैयार नहीं है। कंपनी का कहना है कि सभी कर्मचारियों के काम अलग-अलग होते हैं और कंपनी की जरूरतें भी अलग-अलग हैं।
प्रबंधन ने बाजार के हिसाब से एक नया वेतन पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि वे बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। अगर, बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो वे कानूनी सुलह प्रक्रिया का रास्ता भी अपना सकते हैं।