बैन कैपिटल कर रही भारतीय कंपनी सेलो वर्ल्ड को खरीदने की तैयारी

सेलो वर्ल्ड 1960 के दशक से ही बाजार में है। यह कंपनी रसोई के सामान से लेकर साफ-सफाई के उत्पादों तक कई तरह की चीजें बनाती है। इसकी 13 फैक्ट्रियां हैं और इसके बनाए उत्पाद 65 से भी ज्यादा देशों को निर्यात किए जाते हैं।

इसके उत्पाद छोटे स्थानीय दुकानों से लेकर बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का राजस्व 2,379 करोड़ रुपये था। हालांकि, मुनाफे में थोड़ी कमी देखने को मिली।

बैन कैपिटल के लिए यह सौदा इसलिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि भारत का उपभोक्ता सामान बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

अनुमान है कि यह बाजार 2025 में 3.38 अरब डॉलर (करीब 310 अरब रुपये) से बढ़कर अगले 4 सालों में करीब 5.62 अरब डॉलर (करीब 530 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह लोगों की बढ़ती आय और ब्रांडेड सामानों की मांग है।