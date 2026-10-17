एक्सिस बैंक मुनाफा 38 फीसदी उछलकर 7,003 करोड़ रुपये पहुंचा

बैंक के परिचालन मुनाफे में भी 6 फीसदी का इजाफा हुआ। कर्ज की मजबूत मांग के कारण बैंक के एडवांसेज (लोन) में सालाना 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बैंक की एसेट क्वालिटी भी सुधरी है। खराब कर्ज का अनुपात, यानि सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) 1.16 फीसदी रहा, जबकि शुद्ध NPA 0.35 फीसदी पर आ गया।

इस तिमाही में बैंक ने संभावित नुकसानों के लिए 1,694 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। इससे साफ है कि एक्सिस बैंक ग्रोथ के साथ-साथ सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन पर भी पूरा ध्यान दे रहा है।