एक्सिस बैंक मुनाफा 38 फीसदी उछलकर 7,003 करोड़ रुपये पहुंचा
एक्सिस बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में अपने शुद्ध मुनाफे में 38 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बढ़कर 7,003 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 5,089 करोड़ रुपये था।
यह बढ़ोतरी बैंक के मुख्य कारोबार में मजबूत ग्रोथ की वजह से हुई। बैंक की शुद्ध ब्याज आय 12 फीसदी बढ़कर 15,371 करोड़ रुपये हो गई और इसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.36 फीसदी हो गया।
मजबूत मांग के कारण लोन में 23 फीसदी बढ़ोतरी
बैंक के परिचालन मुनाफे में भी 6 फीसदी का इजाफा हुआ। कर्ज की मजबूत मांग के कारण बैंक के एडवांसेज (लोन) में सालाना 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
बैंक की एसेट क्वालिटी भी सुधरी है। खराब कर्ज का अनुपात, यानि सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) 1.16 फीसदी रहा, जबकि शुद्ध NPA 0.35 फीसदी पर आ गया।
इस तिमाही में बैंक ने संभावित नुकसानों के लिए 1,694 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। इससे साफ है कि एक्सिस बैंक ग्रोथ के साथ-साथ सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन पर भी पूरा ध्यान दे रहा है।