एक्सिस AMC के म्यूचुअल फंड अब ब्लिंकमनी ऐप पर उपलब्ध

जब ज्यादातर लोग कागजी कार्रवाई की बजाय ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में यह साझेदारी आपको ब्लिंकमनी के अंदर ही एक्सिस AMC के म्यूचुअल फंड देखने और उनमें निवेश करने की सुविधा देती है।

यह दिखाता है कि फिनटेक (वित्तीय तकनीक) हमारे निवेश के तरीकों को कैसे बदल रहा है। इससे चीजें ज्यादा तेज, आसान और उन तकनीकी समझ रखने वाले लोगों के लिए बेहतर हो रही हैं, जो अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं।