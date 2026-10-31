एक्सिस AMC के म्यूचुअल फंड अब ब्लिंकमनी ऐप पर उपलब्ध
एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) ने फिनटेक ऐप ब्लिंकमनी के साथ मिलकर अपने म्यूचुअल फंड को सीधे आपके फोन तक पहुंचाने का फैसला किया है।
इस पहल का मकसद डिजिटल तरीकों को पसंद करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से ऑनलाइन निवेश करने और उसे मैनेज करने का मौका देना है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बी गोपकुमार ने इस साझेदारी पर खुशी जताई।
कागजी कार्रवाई से मिलता है छुटकारा
जब ज्यादातर लोग कागजी कार्रवाई की बजाय ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में यह साझेदारी आपको ब्लिंकमनी के अंदर ही एक्सिस AMC के म्यूचुअल फंड देखने और उनमें निवेश करने की सुविधा देती है।
यह दिखाता है कि फिनटेक (वित्तीय तकनीक) हमारे निवेश के तरीकों को कैसे बदल रहा है। इससे चीजें ज्यादा तेज, आसान और उन तकनीकी समझ रखने वाले लोगों के लिए बेहतर हो रही हैं, जो अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं।