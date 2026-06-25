ATM से पैसे निकालते समय न करें ये गलतियां

ATM से पैसे निकालते समय न करें ये गलतियां, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:05 am Jun 25, 202610:05 am

क्या है खबर?

आज भी बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने और दूसरे बैंकिंग कामों के लिए ATM का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इसके साथ ATM से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों की बैंकिंग जानकारी चुराकर उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इसलिए ATM का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहना और ठगी के आम तरीकों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।