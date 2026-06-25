ATM से पैसे निकालते समय न करें ये गलतियां, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
क्या है खबर?
आज भी बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने और दूसरे बैंकिंग कामों के लिए ATM का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इसके साथ ATM से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों की बैंकिंग जानकारी चुराकर उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इसलिए ATM का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहना और ठगी के आम तरीकों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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ऐसे चुराई जाती है बैंकिंग जानकारी
ATM फ्रॉड के लिए ठग कई तरीके अपनाते हैं। कार्ड स्किमिंग में मशीन पर नकली डिवाइस लगाकर कार्ड की जानकारी चोरी की जाती है। कुछ मामलों में कार्ड मशीन में फंसा दिया जाता है और बाद में उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, कई ठग PIN डालते समय चोरी-छिपे देखते हैं या छिपे कैमरे लगाकर जानकारी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद खाते से बिना अनुमति के पैसे निकाले जा सकते हैं।
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फिशिंग और नकली डिवाइस से भी होता है फ्रॉड
कई बार ठग फोन, ईमेल या मैसेज के जरिए खुद को बैंक अधिकारी बताकर ATM PIN, OTP, CVV और दूसरी गोपनीय जानकारी मांगते हैं। इसके अलावा, कुछ ATM पर नकली कीपैड या छिपे कैमरे भी लगाए जाते हैं, जो कार्डधारक की जानकारी रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बार यह जानकारी मिल जाने पर अपराधी आसानी से खाते से पैसे निकाल सकते हैं और पीड़ित को बाद में इसका पता चलता है।
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ठगी से हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान
ATM फ्रॉड होने पर खाते से बिना अनुमति पैसे निकल सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा पीड़ित को कार्ड ब्लॉक कराने, बैंक में शिकायत करने और रकम वापस पाने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई मामलों में पहचान की चोरी, क्रेडिट रिकॉर्ड पर असर और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। इसलिए छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।
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इन आसान उपायों से खुद को रखें सुरक्षित
ATM इस्तेमाल करने से पहले मशीन और कार्ड स्लॉट को ध्यान से जांचें। PIN डालते समय हमेशा कीपैड को हाथ से ढकें और सुनसान जगहों के बजाय सुरक्षित ATM का इस्तेमाल करें। बैंक के SMS और मोबाइल अलर्ट हमेशा चालू रखें, ताकि हर लेनदेन की जानकारी तुरंत मिल सके। अगर कार्ड मशीन में फंस जाए या कोई समस्या आए, तो किसी अनजान व्यक्ति की मदद लेने के बजाय सीधे बैंक या हेल्पलाइन से संपर्क करें।