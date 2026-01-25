पैसा निवेश करते समय न करें ये गलतियां, फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान

वित्तीय सुरक्षा के लिए लोग तरह-तरह के निवेश विकल्प देखते हैं। कई बार लोग बिना सोचे-समझे पैसा लगाकर अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। कोई व्यक्ति या कंपनी ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। शुरुआत में भरोसा दिलाने के लिए छोटी रकम पर फायदे दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में न मूल रकम मिलती है और न ही मुनाफा। आइये जानते हैं धोखाधड़ी से बचने के लिए निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखें।

गलती इन गलतियों से हो सकता है नुकसान निवेश में सबसे बड़ा खतरा लालच के चक्कर में फेक कंपनी में पैसे निवेश करने का है। ध्यान रखें कि अनजान कॉल या ऑनलाइन ग्रुप के भरोसे पैसे लगाने से सिर्फ नुकसान ही होगा। कई लोग व्हाट्सऐप, फेसबुक और टेलीग्राम पर आने वाले मैसेज पर भरोसा करके निवेश कर देते हैं, जो धोखाधड़ी की सबसे बड़ी वजह है। गारंटीड रिटर्न के लालच में आकर लोग जल्दी अमीर बनने के लिए दस्तावेजों की जांच किए बिना फ्रॉड में फंस जाते हैं।

तरीक इन तरीकों से रह सकते हैं सुरक्षित निवेश करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और संतुलित रिटर्न मिले। सही तरीका यह है कि केवल भरोसेमंद और पंजीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए ही निवेश किया जाए। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें, जोखिम समझें और जरूरी दस्तावेजों की जांच करें। बैंक में निवेश कर रहे हैं तो ब्रांच जाकर संपर्क करें। शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो SEBI से स्वीकृत ऐप के जरिए ही करें।

Advertisement