लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय न करें गलतियां

पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय न करें ये गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:40 am Sep 22, 202609:40 am

क्या है खबर?

पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना अब काफी आसान हो गया है। घर बैठे पहचान से जुड़े दस्तावेज, बैंक की जानकारी और दूसरी जरूरी जानकारी देकर आवेदन पूरा किया जा सकता है। आवेदन करते समय यह समझना भी जरूरी है कि आपका निजी डाटा किसके पास जा रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। RBI ने डिजिटल लोन देने वाली संस्थाओं के लिए डाटा और गोपनीयता से जुड़े नियम बनाए हैं, ताकि जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो।