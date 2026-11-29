अब नौकरी ढूंढने में औसतन लगभग 7 महीने का समय लग रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि कंपनियां अभी जोखिम लेने से बच रही हैं। वे अपने पुराने कर्मचारियों को तो रखे हुए हैं, लेकिन नए लोगों को नौकरी पर कम ही रख रही हैं।

बेरोजगारी भत्ता आमतौर पर 26 सप्ताह के बाद मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में कई लोग आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं और उन्हें मजबूरन ऐसी नौकरियां करनी पड़ती हैं, जो उनकी काबिलियत या वेतन के हिसाब से सही नहीं होतीं।

इस लंबी बेरोजगारी से निकल पाना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर उन युवा कर्मचारियों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं।