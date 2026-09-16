ऑटोडेस्क ने की टेक्नोलॉजी के प्रति भारत की खुली सोच की सराहना

ऑटोडेस्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एंड्रयू अनाग्नोस्ट ने नए टेक के प्रति भारत की खुली सोच की जमकर तारीफ की है।

लास वेगास में ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी 2026 में बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय मंत्री यूरोप या अमेरिका के अपने समकक्षों से कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध और मिलनसार हैं। यह बात इस ओर इशारा करती है कि भारत अपने 'मेक इन इंडिया' अभियान को कितना गंभीरता से ले रहा है, जिसके तहत डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को आधुनिक बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि ऑटोडेस्क की बेंगलुरु में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) यूनिट है और अमेरिका के बाहर भारत में ही उनके सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।