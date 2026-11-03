ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाकर की 4.85 फीसदी

ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाकर की 4.85 फीसदी
ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने अभी-अभी ब्याज दरें बढ़ाकर 4.85 फीसदी कर दी हैं। यह इस साल की 5वीं बढ़ोतरी है। बैंक ने ऐसा बढ़ती महंगाई (4.3 फीसदी) से निपटने के लिए किया है।
इस कदम का मतलब है कि कर्ज लेना अब और महंगा हो जाएगा। इससे कई लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। इसका एक कारण मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी भी है।
लोन लेने वालों पर बढ़ेगा किस्तों का बोझ
होम लोन लेने वाले 33 लाख से ज्यादा परिवार अब हर महीने और ज्यादा पैसे चुकाएंगे। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद 7 लाख डॉलर (करीब 6.5 करोड़ रुपये) के मॉर्गेज पर हर महीने 107 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) ज्यादा देने होंगे।
इस साल हुई पांचों बढ़ोतरी को मिलाकर यह आंकड़ा कुल 532 डॉलर (करीब 50,000 रुपये) तक पहुंच जाएगा। ब्याज दरों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से सरकार की आर्थिक नीतियों पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब बड़े बैंक ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने विकास अनुमानों को घटा रहे हैं।
कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ने खुद माना कि ये बदलाव उन परिवारों के लिए मुश्किल भरे हैं, जो पहले से ही काफी दबाव में हैं।