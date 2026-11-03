ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाकर की 4.85 फीसदी

होम लोन लेने वाले 33 लाख से ज्यादा परिवार अब हर महीने और ज्यादा पैसे चुकाएंगे। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद 7 लाख डॉलर (करीब 6.5 करोड़ रुपये) के मॉर्गेज पर हर महीने 107 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) ज्यादा देने होंगे।

इस साल हुई पांचों बढ़ोतरी को मिलाकर यह आंकड़ा कुल 532 डॉलर (करीब 50,000 रुपये) तक पहुंच जाएगा। ब्याज दरों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से सरकार की आर्थिक नीतियों पर नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब बड़े बैंक ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने विकास अनुमानों को घटा रहे हैं।

कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ने खुद माना कि ये बदलाव उन परिवारों के लिए मुश्किल भरे हैं, जो पहले से ही काफी दबाव में हैं।