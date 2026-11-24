NAB बैंक ने कर्मचारियों को भेजे छंटनी के ईमेल

ऑस्ट्रेलिया के NAB बैंक ने गलती से कर्मचारियों को भेजे छंटनी के ईमेल, मांगी माफी

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:09 pm Nov 24, 202603:09 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक (NAB) ने कुछ कर्मचारियों को छंटनी के ईमेल भेजने पर माफी मांगी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, 23 नवंबर को बैंक ने इस गलती की पुष्टि की है। ये ईमेल उन कर्मचारियों को मिले थे, जिन्होंने स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने के बदले मिलने वाले पैकेज के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर फैसला सुनाए जाने से पहले ही कुछ कर्मचारियों को ईमेल से अपने बाहर होने की जानकारी मिल गई।