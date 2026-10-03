ऑरोबिंदो फार्मा को FDA से मिली मिर्गी के दौरे की दवा को मंजूरी

ऑरोबिंदो ने अमेरिका में 1 अक्टूबर को एडक्वे नाम की एक और दवा भी लॉन्च की है। यह एक नॉन-स्टेरॉयडल टॉपिकल फॉस्फोडिएस्टरेज-4 (PDE4) इनहिबिटर है, जिसका उपयोग एटोपिक डर्मेटाइटिस (एक्जिमा) के इलाज में किया जाता है। इसे 2 साल के बच्चों से लेकर बड़ों तक में इस्तेमाल किया जा सकता है।

एडक्वे को सबसे पहले ओत्सुका फार्मास्युटिकल ने खोजा था और बाद में ऑरोबिंदो की सहायक कंपनी एक्रोतेक को इसका लाइसेंस मिला। एडक्वे का पेटेंट 2036 तक सुरक्षित है और कंपनी की नजर 1.3 अरब डॉलर (करीब 120 अरब रुपये) के बड़े बाजार पर है। इन नई मंजूरियों के साथ ऑरोबिंदो को अब FDA से कुल 599 संक्षिप्त नई दवा आवेदन (ANDA) मंजूरियां मिल चुकी हैं। इनमें 574 फाइनल अप्रूवल और 25 टेंटेटिव अप्रूवल शामिल हैं। यह कंपनी की विस्तार योजनाओं के लिए एक बहुत बड़ा और अहम कदम है।