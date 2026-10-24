AU बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 53 फीसदी उछलकर 858 करोड़ रुपये पर पहुंचा

बैंक की ब्याज से होने वाली आय 4,511 करोड़ से बढ़कर 5,612 करोड़ रुपये हो गई, वहीं शुद्ध ब्याज आय (NII) भी 32 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,820 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन भी थोड़ा बेहतर हुआ है।

सुरक्षा के लिहाज से देखें तो बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार आया है। उसके बैड लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) 2 फीसदी से नीचे गिर गए हैं।

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संजय अग्रवाल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि विकास और स्थिरता का यह संतुलन बैंक को लंबी अवधि में बड़ी सफलता दिलाएगा।