AU बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 53 फीसदी उछलकर 858 करोड़ रुपये पर पहुंचा
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बीती दूसरी तिमाही काफी शानदार रही। बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 53 फीसदी उछलकर 858 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
इस शानदार मुनाफे की मुख्य वजह ब्याज से हुई कमाई में भारी बढ़ोतरी रही, जिससे बैंक की कुल आय बढ़कर 6,382 करोड़ रुपये हो गई।
बैड लोन 2 फीसदी से नीचे
बैंक की ब्याज से होने वाली आय 4,511 करोड़ से बढ़कर 5,612 करोड़ रुपये हो गई, वहीं शुद्ध ब्याज आय (NII) भी 32 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,820 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन भी थोड़ा बेहतर हुआ है।
सुरक्षा के लिहाज से देखें तो बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार आया है। उसके बैड लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) 2 फीसदी से नीचे गिर गए हैं।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संजय अग्रवाल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि विकास और स्थिरता का यह संतुलन बैंक को लंबी अवधि में बड़ी सफलता दिलाएगा।