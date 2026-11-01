BITS पिलानी के पूर्व छात्र ने AI स्टार्टअप बनाने के लिए छोड़ी माइक्रोसॉफ्ट

BITS पिलानी के पूर्व छात्र ने AI स्टार्टअप बनाने के लिए छोड़ी माइक्रोसॉफ्ट
बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (BITS) पिलानी के पढ़े अतिशय जैन ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की अपनी नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्केलवर्क्स AI बनाने के लिए करीब 15 लाख रुपये का एग्जिट पैकेज भी ठुकरा दिया।
अक्टूबर में उन्होंने कंपनी से नाता तोड़ा और आर्थिक सुरक्षा को पीछे छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में कुछ बड़ा और सार्थक करने का जोखिम उठाया।
OpenAI पार्टनर नेटवर्क से जुड़ा स्टार्टअप
केवल एक महीने के अंदर जैन के बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप स्केलवर्क्स AI को OpenAI पार्टनर नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। साथ ही जैन को टॉपटैल की ग्लोबल टैलेंट कम्युनिटी में भी जगह मिली। किसी भी नई कंपनी के लिए ये बड़े पड़ाव हैं।
माइक्रोसॉफ्ट में 3 साल से ज्यादा समय तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहने के बाद अब जैन का पूरा ध्यान AI से चलने वाले समाधानों के जरिए व्यापार को बेहतर और स्मार्ट बनाने पर है। वह तुरंत मिलने वाले फायदे से ज्यादा लंबे समय के असर पर जोर दे रहे हैं।