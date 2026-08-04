एथर एनर्जी के तिमाही नतीजों से शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे
मंगलवार (4 अगस्त) को एथर एनर्जी के शेयर 18 फीसदी उछल गए और 52 सप्ताह का नया ऊंचा स्तर छू लिया। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में उनके कुल घाटे में काफी सुधार आया है, जो कम होकर 51.1 करोड़ रुपये रह गया।
निवेशक इस बदलाव से काफी खुश दिखे, जिसके चलते शुरुआती कारोबार में शेयर 1,272.70 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये तक पहुंच गए।
हर महीने मिल रही 50,000 बुकिंग
एथर ने बताया है कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है। हर महीने करीब 2.36 लाख लोग पूछताछ कर रहे हैं और 50,000 बुकिंग हो रही हैं।
इसमें सरकारी नीतियों का भी साथ मिला है। विश्लेषक भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। CLSA ने 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है और उनका लक्ष्य 1,600 रुपये है।
नोमुरा ने EL प्लेटफॉर्म के लॉन्च और नए प्लांट को विकास के अगले अहम कारण बताया है, वहीं HSBC ने अपनी 'खरीदें' रेटिंग को बनाए रखते हुए लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1,450 रुपये कर दिया है।