एथर एनर्जी के तिमाही नतीजों से शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे

एथर ने बताया है कि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है। हर महीने करीब 2.36 लाख लोग पूछताछ कर रहे हैं और 50,000 बुकिंग हो रही हैं।

इसमें सरकारी नीतियों का भी साथ मिला है। विश्लेषक भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। CLSA ने 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है और उनका लक्ष्य 1,600 रुपये है।

नोमुरा ने EL प्लेटफॉर्म के लॉन्च और नए प्लांट को विकास के अगले अहम कारण बताया है, वहीं HSBC ने अपनी 'खरीदें' रेटिंग को बनाए रखते हुए लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1,450 रुपये कर दिया है।