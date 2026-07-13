एथर एनर्जी 15 जुलाई की बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर करेगी चर्चा

आउटलेट की संख्या दोगुनी होकर 700 हुई

एथर ने सिर्फ एक साल के अंदर अपने आउटलेट की संख्या 351 से बढ़ाकर 700 कर दी है। मार्च तिमाही में कंपनी ने लगभग 83,000 गाड़ियां बेची हैं, जो पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को साफ दिखाता है। मई, 2025 में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद से इसके शेयरों की कीमत में 250 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।