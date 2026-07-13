एथर एनर्जी 15 जुलाई की बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर करेगी चर्चा
बिज़नेस
एथर एनर्जी ने अपनी बोर्ड बैठक 15 जुलाई को बुलाई है। इसमें कंपनी पैसा जुटाने के नए रास्तों पर विचार करेगी। इसमें नए शेयर जारी करने और कन्वर्टिबल बॉन्ड जैसे विकल्पों पर खास चर्चा होगी।
कंपनी ने यह जानकारी 12 जुलाई को दी है, जिससे साफ है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में अपनी अगली बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है।
कंपनी ने यह जानकारी 12 जुलाई को दी है, जिससे साफ है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में अपनी अगली बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है।
आउटलेट की संख्या दोगुनी होकर 700 हुई
एथर ने सिर्फ एक साल के अंदर अपने आउटलेट की संख्या 351 से बढ़ाकर 700 कर दी है। मार्च तिमाही में कंपनी ने लगभग 83,000 गाड़ियां बेची हैं, जो पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को साफ दिखाता है। मई, 2025 में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद से इसके शेयरों की कीमत में 250 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है।