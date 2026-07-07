अथर्व पॉलिप्लास्ट के IPO की लिस्टिंग पर 15 फीसदी उछला शेयर

IPO 10 गुना से ज्यादा ओवरसब्सक्राइब हुआ

IPO के लिए मांग इतनी ज्यादा थी कि यह 10 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों ने इसमें सबसे ज्यादा रुचि दिखाई और 19 गुना तक आवेदन किए।

खुदरा निवेशक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 11.3 गुना आवेदन किया। अथर्व पॉलिप्लास्ट फर्नीचर, उपकरण और कारों के लिए खास प्लास्टिक के पुर्जे बनाती है।

इसके लिए कंपनी खास मोल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। हालांकि, खुदरा निवेशकों के लिए इसमें हिस्सा लेना आसान या सस्ता नहीं था। ऑफर प्राइस पर 2 लॉट (प्रत्येक लॉट में 2000 शेयर) खरीदने के लिए कम से कम 2.4 लाख रुपये लगाने पड़ते थे।