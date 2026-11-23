अटेरो खनिज निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी 3,000 करोड़ रुपये का निवेश
ई-कचरा रीसाइक्लिंग कंपनी अटेरो अगले 5 सालों में अपनी खनिज निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश करने जा रही है।
कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नितिन गुप्ता ने जानकारी दी कि इस निवेश से अटेरो की रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़कर 10 लाख टन हो जाएगी, जो अभी की मौजूदा क्षमता से 4 गुना से भी ज्यादा होगी।
इस कुल निवेश का करीब 40 फीसदी हिस्सा लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग क्षमता को बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा।
बैटरी रीसाइक्लिंग को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य
अटेरो अगले 4 सालों में लिथियम और बैटरी रीसाइक्लिंग के अपने काम को 5 गुना बढ़ाना चाहता है। इसका मकसद भारत को महत्वपूर्ण खनिजों में चीन के दबदबे को चुनौती देने में मदद करना है, जिससे भारत इन खनिजों का निर्यातक बन सके।
गुप्ता ने यह भी कहा कि अगर, स्थानीय स्तर पर रीसाइक्लिंग की जाए तो यह भारत की खनिजों की एक बड़ी जरूरत को पूरा कर सकती है।
खासकर, दुर्लभ मृदाएं (रेयर अर्थ्स) के लिए तो यह 80 फीसदी तक पहुंच सकता है। कंपनी की योजना बेंगलुरु में एक नया रीसाइक्लिंग प्लांट खोलने और आंध्र प्रदेश में भी एक और प्लांट शुरू करने की है।
बेंगलुरु वाला प्लांट तो निर्माण कार्य शुरू होने के महज 6 महीने बाद ही काम करना शुरू कर देगा।