अटेरो अगले 4 सालों में लिथियम और बैटरी रीसाइक्लिंग के अपने काम को 5 गुना बढ़ाना चाहता है। इसका मकसद भारत को महत्वपूर्ण खनिजों में चीन के दबदबे को चुनौती देने में मदद करना है, जिससे भारत इन खनिजों का निर्यातक बन सके।

गुप्ता ने यह भी कहा कि अगर, स्थानीय स्तर पर रीसाइक्लिंग की जाए तो यह भारत की खनिजों की एक बड़ी जरूरत को पूरा कर सकती है।

खासकर, दुर्लभ मृदाएं (रेयर अर्थ्स) के लिए तो यह 80 फीसदी तक पहुंच सकता है। कंपनी की योजना बेंगलुरु में एक नया रीसाइक्लिंग प्लांट खोलने और आंध्र प्रदेश में भी एक और प्लांट शुरू करने की है।

बेंगलुरु वाला प्लांट तो निर्माण कार्य शुरू होने के महज 6 महीने बाद ही काम करना शुरू कर देगा।