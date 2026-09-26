वर्ल्डस्किल्स ने AI युग की नौकरियों के लिए खुद को तैयार करने की दी सलाह

आवरेंट ने सुझाव दिया कि AI लोगों की जगह न ले, बल्कि उन्हें सलाहकार पदों के लिए फिर से तैयार किया जाए। उन्होंने ऐसी कंपनियों का उदाहरण दिया, जो अपने कर्मचारियों की स्किल्स में निवेश करके आगे बढ़ती हैं।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैसे अंतरराष्ट्रीय स्किल्स कॉम्पिटिशन दुनियाभर में शिक्षा के लिए एक नया मानक तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

बेल्जियम और फिनलैंड जैसे देशों ने इन जानकारियों का इस्तेमाल अपने लर्निंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया है। यही नहीं, यूरोप में भारत की टेक टैलेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो यह दिखाता है कि दुनियाभर में स्किल्स शेयर करना और खुद को नए हालात में ढालना कितना जरूरी है।