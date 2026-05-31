भारत-कनाडा के बीच FTA पर फिर जगी उम्मीद
लंबे समय से अटकी हुई बातचीत को अब कनाडा और भारत फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि उनके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आगे बढ़ाया जा सके। रेजिना में हुए वेस्टर्न कनाडा-इंडिया लीडर्स समिट में दोनों देशों के कई अहम अधिकारी शामिल हुए।
कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस कूटूर ने उम्मीद जताते हुए कहा, "मुक्त व्यापार समझौता जरूर पूरा होगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।" सस्काचेवान के प्रीमियर स्कॉट मो ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ मजबूत संबंध उनके प्रांत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं।
व्यापार को करीब 4,600 अरब रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को 17 अरब डॉलर (करीब 1,500 अरब रुपये) से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर (करीब 4,600 अरब रुपये) तक पहुंचाना चाहते हैं, यह एक काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को हासिल करने में कृषि क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी, इसमें खासकर सस्काचेवान में उगने वाली दालें शामिल हैं। भले ही भारत इन उत्पादों पर टैरिफ बरकरार रखे, लेकिन मो कहते हैं कि सस्काचेवान खुद को हालात के हिसाब से ढालने और इस विषय पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है।