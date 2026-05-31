भारत-कनाडा के बीच FTA पर फिर जगी उम्मीद बिज़नेस May 31, 2026

लंबे समय से अटकी हुई बातचीत को अब कनाडा और भारत फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि उनके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आगे बढ़ाया जा सके। रेजिना में हुए वेस्टर्न कनाडा-इंडिया लीडर्स समिट में दोनों देशों के कई अहम अधिकारी शामिल हुए।

कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस कूटूर ने उम्मीद जताते हुए कहा, "मुक्त व्यापार समझौता जरूर पूरा होगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।" सस्काचेवान के प्रीमियर स्कॉट मो ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ मजबूत संबंध उनके प्रांत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं।