सॉफ्टबैंक प्रमुख ने AI के विकास को समय रहते संभालने की दी चेतावनी

सोन मानते हैं कि AI और मशीन लर्निंग वाली मशीनें 2040 तक दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कम से कम 20 फीसदी तक का योगदान कर सकती हैं।

हालांकि, वे हाल के महीनों में AI मॉडल्स से जुड़े सुरक्षा खतरों और चौंकाने वाले सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने सभी देशों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा, "अब इंसानों के पास आपस में लड़ने का समय नहीं बचा है।" इसी बीच, अमेरिका और 16 दूसरे देशों (चीन को छोड़कर) ने वैज्ञानिक खोजों में तेजी लाने के लिए AI के उपयोग की एक नई योजना भी शुरू की है।