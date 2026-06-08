स्पेस-X के IPO को लेकर मूल्यांकन विशेषज्ञ दामोदरन ने दी चेतावनी
स्पेस-X अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन जाने-माने मूल्यांकन विशेषज्ञ अश्वथ दामोदरन का मानना है कि 135 डॉलर (करीब 12,500 रुपये) का शेयर मूल्य थोड़ा ज्यादा है।
एलन मस्क की कंपनी के IPO दस्तावेजों को गहराई से देखने के बाद दामोदरन ने सुझाव दिया है कि शेयर की कीमत 100 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) के आस-पास होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि निवेशक शायद उसकी सही कीमत से ज्यादा पैसे चुका रहे हों।
उनके अनुमान के मुताबिक, कंपनी की इक्विटी 1,800 अरब डॉलर (करीब 1.6 लाख अरब रुपये) नहीं, बल्कि 1,300 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख अरब रुपये) होनी चाहिए।
नेतृत्व से जुड़े जोखिमों की तरफ किया इशारा
दामोदरन ने बताया कि स्पेस-X में विकास की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कंपनी को अभी भी नुकसान हो रहा है और वह बहुत नकद खर्च कर रही है।
उन्होंने एलन मस्क के नेतृत्व से जुड़े जोखिमों पर भी बात की है और कहा है कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत में बदलना आसान नहीं होगा। एक तरफ जहां स्पेस-X के रॉकेट लॉन्च और स्टारलिंक इंटरनेट का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, वहीं उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिजनेस को लेकर वे ज्यादा आशावादी नहीं हैं। इसकी वजह कड़ी प्रतिस्पर्धा और ज्यादा लागत है।
उनका सुझाव है कि इस प्रचार में न बहें। मेटा और उबर जैसे पिछले IPOs के शेयर लॉन्च के बाद गिर गए थे। इसलिए, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी से कदम उठाएं।