स्पेस-X के IPO को लेकर मूल्यांकन विशेषज्ञ दामोदरन ने दी चेतावनी

नेतृत्व से जुड़े जोखिमों की तरफ किया इशारा

दामोदरन ने बताया कि स्पेस-X में विकास की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कंपनी को अभी भी नुकसान हो रहा है और वह बहुत नकद खर्च कर रही है।

उन्होंने एलन मस्क के नेतृत्व से जुड़े जोखिमों पर भी बात की है और कहा है कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत में बदलना आसान नहीं होगा। एक तरफ जहां स्पेस-X के रॉकेट लॉन्च और स्टारलिंक इंटरनेट का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, वहीं उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बिजनेस को लेकर वे ज्यादा आशावादी नहीं हैं। इसकी वजह कड़ी प्रतिस्पर्धा और ज्यादा लागत है।

उनका सुझाव है कि इस प्रचार में न बहें। मेटा और उबर जैसे पिछले IPOs के शेयर लॉन्च के बाद गिर गए थे। इसलिए, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी से कदम उठाएं।