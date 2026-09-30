कजाकिस्तान के AIFC की गिफ्ट सिटी के साथ साझेदारी की योजना

AIFC के गवर्नर रेनात बेक्तुरोव का कहना है कि भारत और कजाकिस्तान की भौगोलिक निकटता वित्तीय अवसरों को और भी मजबूत कर सकती है।

AIFC सितंबर तक कजाकिस्तान में पहले ही 27 अरब डॉलर (करीब 2,550 अरब रुपये) का निवेश जुटा चुका है। इसकी देखरेख में 90 देशों की 6,500 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इस कदम से दोनों तरफ के उद्यमियों और निवेशकों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं।