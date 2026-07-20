AI चिप्स की बढ़ती मांग के कारण ASML का मूलयांकन 66,000 अरब रुपये के करीब पहुंचा

बार्कलेज और बर्नस्टीन जैसे बड़े बैंकों को ASML पर इतना भरोसा है कि उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 2,600 डॉलर (करीब 2.5 लाख रुपये) से ऊपर कर दिया है।

एलन मस्क की टेराफैब जैसी बड़ी परियोजनाएं कंपनी के लिए मांग को और बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसके रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं।

अगर, क्लाउड कंपनियां AI पर अपना खर्च कम कर देती हैं या अमेरिका के कानून चीन को बिक्री के नियमों को और सख्त कर देते हैं तो कंपनी की तरक्की धीमी पड़ सकती है।

1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ASML को ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) और सैमसंग जैसे अपने साथियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना होगा और साथ ही उद्योग की बदलती चुनौतियों से आगे रहना होगा।