अमेरिका के दावों के बीच ASML ने कहा- चीन को नहीं भेजी एक भी EUV मशीन

नीदरलैंड सरकार ने किया कंपनी का समर्थन

ASML का समर्थन करते हुए नीदरलैंड सरकार ने बताया कि उनके देश में संवेदनशील तकनीक के लिए कड़े निर्यात नियंत्रण और लाइसेंसिंग के नियम लागू हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यूरोप और राष्ट्रीय कानूनों के तहत ऐसे उत्पादों का निर्यात कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका और उसके सहयोगी एडवांस सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चीन की प्रगति को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर तब, जब ऐसी खबरें सामने आई हैं कि पहले ASML के साथ काम करने वाले कुछ चीनी शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से EUV तकनीक पर काम किया है।