वॉल स्ट्रीट में जोरदार तेजी से एशियाई बाजार चढ़े, कोस्पी 4.5 फीसदी उछला

वॉल स्ट्रीट में 7 महीनों की सबसे बड़ी तेजी आई है। इसकी वजह चिप कंपनियों के शेयरों की जबरदस्त मांग और कच्चे तेल की गिरती कीमतें हैं।

यह तेजी का माहौल एशिया के बाजारों में भी फैल गया। यहां निवेशक अमेरिका के आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर भी नजर बनाए हुए हैं। AI को लेकर भी निवेशकों में खास उत्साह देखा गया, खासकर तब जब एंथ्रोपिक ने अपने बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को बाजार में लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

रणनीतिकार डिलिन वू के मुताबिक, कच्चे तेल के दाम कम होने से निवेशकों को पिछले सप्ताह बाजार में आई गिरावट के बाद थोड़ी राहत मिली। इससे उनके लिए शेयरों में फिर से निवेश करना आसान हो गया।