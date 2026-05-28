अमेरिकी-ईरान तनाव बढ़ने से एशियाई बाजारों में आई गिरावट

कहां कितनी आई गिरावट?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में कमी आने के बाद निवेशकों को बढ़ती लागत और नए शुल्कों को लेकर चिंता सता रही है।

एशिया के मुख्य बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई 0.2 फीसदी नीचे आया, दक्षिण कोरिया का बाजार लगभग स्थिर रहा, वहीं MSCI का एशिया-पैसिफिक इंडेक्स भी 0.1 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ।

इन सबके बीच, डॉलर ने येन के मुकाबले 4 हफ्तों का अपना उच्चतम स्तर छू लिया है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि इस समय पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बना हुआ है।