एशियाई बाजारों में टेक शेयरों में आई तेजी, AMD को लगा झटका
एशियाई शेयर बाजारों में बुधवार (5 अगस्त) को अच्छी बढ़त देखने को मिली, जहां जापान का निक्केई 3 फीसदी ऊपर गया, वहीं दक्षिण कोरियाई इंडेक्स में 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इसका मुख्य कारण टेक स्टॉक्स की जबरदस्त मांग और वॉल स्ट्रीट पर बने नए रिकॉर्ड थे। हालांकि, हर टेक कंपनी के लिए यह दिन जश्न मनाने वाला नहीं रहा।
AMD के शेयर 9 फीसदी गिर गए, भले ही कंपनी ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए थे, लेकिन निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी थी।
दूसरी ओर, स्पेस-X के शेयरों में 7.5 फीसदी की गिरावट आई। निवेशकों को इस बात की चिंता सता रही है कि कंपनी का भारी पूंजीगत खर्च उसके सारे नकदी प्रवाह को लील रहा है।
कतर ने तनाव कम होने से तेल की कीमतों में गिरावट
कतर की मध्यस्थता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कुछ कम हुआ, जिसके कारण तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
इससे महंगाई पर पड़ने वाला दबाव भी कुछ हद तक हल्का हुआ। बॉन्ड बाजार को भी इसका फायदा मिला। अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड पिछले सप्ताह के उच्च स्तरों से फिसल गई और सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना भी पहले से कम होकर 57 फीसदी रह गई है, जबकि पिछले सप्ताह यह 67 फीसदी थी।
इसी बीच, न्यूजीलैंड का डॉलर नीचे आ गया क्योंकि वहां बेरोजगारी दर पिछले 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।