एशियाई बाजारों में टेक शेयरों में आई तेजी, AMD को लगा झटका

एशियाई शेयर बाजारों में बुधवार (5 अगस्त) को अच्छी बढ़त देखने को मिली, जहां जापान का निक्केई 3 फीसदी ऊपर गया, वहीं दक्षिण कोरियाई इंडेक्स में 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इसका मुख्य कारण टेक स्टॉक्स की जबरदस्त मांग और वॉल स्ट्रीट पर बने नए रिकॉर्ड थे। हालांकि, हर टेक कंपनी के लिए यह दिन जश्न मनाने वाला नहीं रहा।

AMD के शेयर 9 फीसदी गिर गए, भले ही कंपनी ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए थे, लेकिन निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी थी।

दूसरी ओर, स्पेस-X के शेयरों में 7.5 फीसदी की गिरावट आई। निवेशकों को इस बात की चिंता सता रही है कि कंपनी का भारी पूंजीगत खर्च उसके सारे नकदी प्रवाह को लील रहा है।