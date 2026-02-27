भारत में दो नए सेमीकंडक्टर प्लांट की तैयारी, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

उद्घाटन गुजरात में माइक्रोन की आधुनिक फैक्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जिसे अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। यह यूनिट असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग का काम करेगी और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूती देगी। यहां हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स बनाए जाएंगे, जो लैपटॉप, कैमरा और अन्य डिजिटल डिवाइस में उपयोग होंगी। प्रोजेक्ट में करीब 22,516 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और हजारों स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उत्पादन रोजगार और उत्पादन की बड़ी संभावना मंत्री के अनुसार, माइक्रोन के बाद दो और प्लांट जल्द कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे, जबकि एक और यूनिट साल के अंत तक शुरू हो सकती है। इस परियोजना से करीब 5,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। गुजरात सरकार के मुताबिक, फिलहाल करीब 2,000 कर्मचारी उत्पादन की तैयारी में लगे हैं। इस प्लांट में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर शामिल किए गए हैं।

