सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देगी पूरा समर्थन

सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देगी पूरा समर्थन
सेमीकॉन इंडिया 2026 इवेंट नई दिल्ली में 17-19 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। इस दौरान दुनियाभर की सेमीकंडक्टर कंपनियां और उद्योग के बड़े दिग्गज एक मंच पर आए।
यहां कस्टम्स से जुड़ी प्रक्रियाओं, ट्रांसपोर्टेशन और परमिशन को लेकर कुछ चिंताएं सामने आईं, लेकिन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबको भरोसा दिलाया कि सरकार इन दिक्कतों को दूर करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।
इस कार्यक्रम में जापान और सिंगापुर जैसे देशों की बड़ी-बड़ी टीमें और देश पवेलियन भी शामिल हुए। इससे साफ दिखता है कि भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय रुचि लगातार बढ़ रही है।
खरीद आदेश को दिया अंतिम रूप
इस इवेंट में कई समझौता ज्ञापन (MOU) और खरीद आदेश पर मुहर लगी। इससे साफ पता चलता है कि भारत में चिप बनाने का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इसके अलावा, हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक 240 घंटे का लेवल वन सेमीकंडक्टर कोर्स भी शुरू किया गया है। यह कोर्स उद्योग से जुड़े एक हिस्सेदार ने प्रस्तावित किया था और इसे लागू भी कर दिया गया है।