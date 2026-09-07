अशुतोष फाइबर के शेयर पर निवेशकों को मिला 52 फीसदी ज्यादा रिटर्न

यह IPO 31 अगस्त से 2 सितंबर तक खुला रहा और निवेशकों के बीच इसकी खूब चर्चा रही। कुल मिलाकर इसे 144.65 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

सबसे ज्यादा मांग गैर-संस्थागत निवेशकों की तरफ से दिखी, जिन्होंने 200.85 गुना ज्यादा बुकिंग की, वहीं खुदरा और संस्थागत खरीदारों ने भी इसमें अच्छा उत्साह दिखाया।

इस IPO से कंपनी ने 56.35 करोड़ रुपये जुटाए। इसका प्रबंधन मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स ने किया। यह साफ दिखाता है कि निवेशकों को अशुतोष फाइबर के भविष्य पर पूरा भरोसा है।