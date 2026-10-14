वियतनाम ने अमेरिका को भेजा व्यापार समझौते का अंतिम मसौदा

यह समझौता वियतनाम और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को काफी बढ़ावा दे सकता है। टुक ने बताया कि अगर, अमेरिका व्यापार से जुड़ी चल रही जांचों में निष्पक्ष समीक्षा करता है तो ही इस समझौते पर बात आगे बढ़ पाएगी।

इस बीच, अमेरिकी वाणिज्य विभाग के सहायक सचिव डेविड फोगेल ने अपनी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि वे व्यापार समझौते पर मिलकर काम करते रहें। अगर, सब कुछ सही रहा तो यह समझौता दोनों देशों के व्यवसायों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।