एयरोस्पेस कंपनी एक्वेस को प्रमोटर ग्रुप से मिलेंगे 650 करोड़ रुपये

इस पूंजी का आधा हिस्सा 325 करोड़ रुपये वारंट आवंटित होते ही फौरन दे दिया जाएगा, जिसके लिए सभी नियामकीय शर्तें पूरी की जाएंगी।

जब ये वारंट शेयरों में बदल जाएंगे, तब कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी थोड़ी बढ़कर 59.09 से 60.73 फीसदी हो जाएगी। इस पूंजी का इस्तेमाल एक्वेस के होसुर प्लांट के विस्तार, इसकी सहायक कंपनियों में निवेश और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

अब केवल 22 अक्टूबर को होने वाली असाधारण आम बैठक (EGM) में शेयरधारकों की मंजूरी, अन्य वैधानिक और नियामकीय अनुमतियां मिलना बाकी है।