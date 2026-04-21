अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानें आपके शहर का भाव
आज पंप पर कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। 21 अप्रैल, 2026 को ईंधन के दाम नहीं बदले। सभी बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी रहीं, भले ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा हो। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों बड़ी कंपनियां आमतौर पर रोजाना दाम बदलती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।
दिल्ली पेट्रोल ₹94.77 डीजल ₹87.67
दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। जबकि मुंबई में पेट्रोल थोड़ा महंगा है, जहाँ इसकी कीमत 103.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे अन्य महानगरों में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई है, वहीं डीजल की कीमतें इससे कुछ कम हैं।
मई 2022 में कर कटौती के बाद से स्थिर
भारत में ईंधन की कीमतें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी मुद्रा विनिमय दर और टैक्स पर निर्भर करती हैं। मई 2022 से ये कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं, जब सरकार ने टैक्स में कटौती की थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद यह स्थिरता बरकरार रही है।