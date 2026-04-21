अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानें आपके शहर का भाव बिज़नेस Apr 21, 2026

आज पंप पर कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। 21 अप्रैल, 2026 को ईंधन के दाम नहीं बदले। सभी बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी रहीं, भले ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा हो। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों बड़ी कंपनियां आमतौर पर रोजाना दाम बदलती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।