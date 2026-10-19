फ्रांस में बढ़ती हिंसा से शेयर बाजार में एक फीसदी की गिरावट

ये विरोध-प्रदर्शन खराब स्कूली शिक्षा और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर शुरू हुए थे, लेकिन अब इन्होंने फ्रांस की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

बढ़ती उधारी लागत की वजह से सरकार के लिए अपना बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर तब जब 2025 में उसका कर्ज-से-GDP अनुपात 115.6 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है।

2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अंधाधुंध हिंसा की निंदा की है क्योंकि उनकी सरकार को लोगों की बढ़ती नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।