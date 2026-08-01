ऐपल को पछाड़ एनवीडिया बन सकती है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी

ऐपल को पछाड़ एनवीडिया बन सकती है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी
ऐपल के शेयर लगभग 10 फीसदी तक लुढ़क गए, जिससे उसका बाजार मूल्यांकन करीब 500 अरब डॉलर (करीब 48,000 अरब रुपये) का सफाया हो गया।
अगर, यह गिरावट बनी रहती है तो यह 2020 के बाद से आईफोन निर्माता के लिए शेयर बाजार में सबसे खराब प्रदर्शन होगा।
इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह यह रही कि कंपनी ने जितनी कमाई का अनुमान लगाया था, वह वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।
जानकारों का मानना है कि अगर, कंपनी की स्थिति में सुधार नहीं होता तो एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज अपने नाम कर सकती है।
बिक्री में गिरावट की बताई यह वजह
ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक ने बताया कि आईफोन और मैक की बिक्री में गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रही दिक्कतें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की कमी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐप स्टोर और ऐपल म्यूजिक जैसी उसकी सेवाएं भी अब पहले जैसी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। बाजार विश्लेषकों को डर है कि अगर, कंपनी जल्द ही आईफोन की कीमतें बढ़ाता है तो खरीदार इससे दूर भाग सकते हैं। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज कंपनियों ने पहले ही कंपनी के शेयर के लिए अपने लक्ष्य मूल्य (प्राइस टारगेट) को कम कर दिया है।