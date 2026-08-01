ऐपल को पछाड़ एनवीडिया बन सकती है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी

ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक ने बताया कि आईफोन और मैक की बिक्री में गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रही दिक्कतें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की कमी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐप स्टोर और ऐपल म्यूजिक जैसी उसकी सेवाएं भी अब पहले जैसी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। बाजार विश्लेषकों को डर है कि अगर, कंपनी जल्द ही आईफोन की कीमतें बढ़ाता है तो खरीदार इससे दूर भाग सकते हैं। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज कंपनियों ने पहले ही कंपनी के शेयर के लिए अपने लक्ष्य मूल्य (प्राइस टारगेट) को कम कर दिया है।