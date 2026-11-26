ऐपल हैदराबाद में 10 दिसंबर को अपना स्टोर खोलेगी

ऐपल का हैदराबाद में पहला स्टोर 10 दिसंबर को खुलेगा, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

क्या है खबर?

ऐपल 10 दिसंबर को हैदराबाद में अपना पहला स्टोर खोलकर भारत में अपनी खुदरा बिक्री का विस्तार कर रही है। 'ऐपल कुकटपल्ली' नाम का यह स्टोर तेलंगाना के लेक शोर-वाई जंक्शन मॉल में शाम 5 बजे ग्राहकों के लिए खुलेगा। इस नए आउटलेट के साथ देश में कंपनी के फिजिकल रिटेल नेटवर्क में कुल 7 स्टोर हो जाएंगे। हैदराबाद आईफोन निर्माता का अपना रिटेल आउटलेट पाने वाला छठा शहर बन जाएगा, जिससे प्रमुख शहरी बाजारों में इसकी मौजूदगी और बढ़ेगी।