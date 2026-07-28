एनवीडिया को पीछे छोड़ ऐपल फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल एक बार फिर दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। कंपनी ने चिप कंपनी एनवीडिया को पीछे छोड़ यह स्थान हासिल किया है। ऐपल के शेयर एक प्रतिशत से अधिक चढ़े, जिससे उसका बाजार मूल्य करीब 4.9 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 470 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया। वहीं एनवीडिया के शेयरों में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट आई और उसका बाजार मूल्य करीब 4.8 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 460 लाख करोड़ रुपये) रह गया।
वजह
निवेशकों का भरोसा बना बड़ी वजह
हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र में बढ़ते खर्च और अनिश्चितता को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी है।
इसी वजह से कई निवेशकों ने अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाने वाली ऐपल की ओर रुख किया।
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि AI से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव बढ़ने के बीच ऐपल में निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है, जिससे कंपनी को बड़ा फायदा मिला है और बाजार में उसकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है।
रणनीति
AI पर अलग रणनीति अपना रही ऐपल
दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के मुकाबले ऐपल ने AI पर भारी खर्च करने के बजाय अलग रणनीति अपनाई है।
कंपनी अपने कई उत्पादों में गूगल के AI मॉडल और क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है।
साथ ही ऐपल नई तकनीक को जल्दबाजी में लॉन्च करने के बजाय बेहतर गुणवत्ता के साथ पेश करने पर जोर दे रही है, ताकि ग्राहकों को भरोसेमंद अनुभव मिले और लंबे समय तक उनका विश्वास कंपनी पर बना रहे।
तैयारी
सिरी और AI पर आगे की तैयारी जारी
ऐपल ने पहले सिरी के नए AI वर्जन को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन गुणवत्ता से जुड़ी दिक्कतों के कारण इसमें देरी हुई।
अब कंपनी ने बेहतर सिरी इस साल लाने की बात कही है।
ऐपल का कहना है कि उसका मकसद केवल AI की दौड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक देना है जो लोगों के लिए वास्तव में उपयोगी, सुरक्षित और भरोसेमंद साबित हो सके तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल को पहले से अधिक आसान बनाए।