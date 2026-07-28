ऐपल बनी सबसे मूल्यवान कंपनी

एनवीडिया को पीछे छोड़ ऐपल फिर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:04 am Jul 28, 202610:04 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल एक बार फिर दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। कंपनी ने चिप कंपनी एनवीडिया को पीछे छोड़ यह स्थान हासिल किया है। ऐपल के शेयर एक प्रतिशत से अधिक चढ़े, जिससे उसका बाजार मूल्य करीब 4.9 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 470 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया। वहीं एनवीडिया के शेयरों में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट आई और उसका बाजार मूल्य करीब 4.8 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 460 लाख करोड़ रुपये) रह गया।