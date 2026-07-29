ऐपल ने बनाया नया कीर्तिमान

ऐपल ने बनाया नया कीर्तिमान, 5 लाख करोड़ डॉलर का मूल्यांकन छूने वाली बनी दूसरी कंपनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:36 am Jul 29, 202610:36 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल दुनिया की सबसे अधिक मूल्य वाली सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मंगलवार (28 जुलाई) को कारोबार के दौरान कंपनी का बाजार मूल्य पहली बार 5 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। इसके साथ ही ऐपल, एनवीडिया के बाद यह मुकाम हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई। हालांकि बाद में कारोबार समाप्त होने तक कंपनी का बाजार मूल्य थोड़ा नीचे आ गया।