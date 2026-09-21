ऐपल ने फिर की कर्मचारियों की छंटनी

ऐपल में फिर हुई कर्मचारियों की छंटनी, इस विभाग पर पड़ा असर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:32 am Sep 21, 202610:32 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। दो महीने से भी कम समय में यह ऐपल में दूसरी नौकरी कटौती बताई जा रही है। हालिया छंटनी के बाद कंपनी में कर्मचारियों की संख्या और कामकाज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, कंपनी की ओर से इस मामले पर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।