4 साल में पहली बार भारत में आईफोन निर्यात को लगा तगड़ा झटका

पिछले साल के आखिर से ही आईफोन 17 सीरीज जैसे प्रमुख मॉडल्स की बाजार में उपलब्धता कम हो गई है। भले ही ऐपल ने अपने उत्पादों की आधिकारिक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन एक्सचेंज ऑफर्स और फाइनेंसिंग विकल्पों में कमी के चलते ग्राहकों को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।

खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि ग्राहकों की तरफ से मांग तो बरकरार है, लेकिन लोकप्रिय मॉडल्स की सप्लाई बहुत कम है।

उन्हें इस साल त्योहारी सीजन में पुराने आईफोन पर बड़ी छूट मिलने की उम्मीद भी नहीं है।