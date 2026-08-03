4 साल में पहली बार भारत में आईफोन निर्यात को लगा तगड़ा झटका

4 साल में पहली बार भारत में आईफोन निर्यात को लगा तगड़ा झटका
भारत में ऐपल आईफोन के शिपमेंट में लगभग 4 साल में पहली बार गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में आईफोन के कम शिपमेंट दर्ज किए गए, जिसने लगातार हो रही बढ़त के सिलसिले को रोक दिया।
इस गिरावट की मुख्य वजहों में सप्लाई चेन की दिक्कतें, फाइनेंसिंग, ट्रेड-इन ऑफर्स में कमी और पुराने मॉडल्स पर पर्याप्त छूट न मिलना शामिल है।
आईफोन 17 सीरीज की उपलब्धता में कमी
पिछले साल के आखिर से ही आईफोन 17 सीरीज जैसे प्रमुख मॉडल्स की बाजार में उपलब्धता कम हो गई है। भले ही ऐपल ने अपने उत्पादों की आधिकारिक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन एक्सचेंज ऑफर्स और फाइनेंसिंग विकल्पों में कमी के चलते ग्राहकों को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।
खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि ग्राहकों की तरफ से मांग तो बरकरार है, लेकिन लोकप्रिय मॉडल्स की सप्लाई बहुत कम है।
उन्हें इस साल त्योहारी सीजन में पुराने आईफोन पर बड़ी छूट मिलने की उम्मीद भी नहीं है।