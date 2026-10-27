दशहरे पर ऐपल आईफोन की बिक्री भारत में 30 फीसदी तक गिरी
इस साल त्योहारी सीजन में दशहरे के आस-पास भारत में ऐपल के आईफोन की बिक्री में करीब 30 फीसदी की कमी आई है। इसके पीछे बढ़ती कीमतें, कम छूट और लोगों का अपने पुराने फोन को ही ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना जैसी कई वजहें रही हैं। यह कंपनी के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि भारत उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार है।
निर्यात में 2 अंकों की गिरावट आने की आशंका
विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल आईफोन की शिपमेंट में 2 अंकों की गिरावट आ सकती है। पुराने मॉडल्स की बढ़ती कीमतों और कोई एंट्री-लेवल आईफोन 18 मॉडल न होने के कारण खरीदार ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं। दूसरी तरफ, 18 प्रो सीरीज का सीमित स्टॉक भी एक बड़ी वजह रहा।
दुकानदारों ने भी बताया कि ऑफर्स और छूट कम होने के साथ-साथ सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों ने भी त्योहारी सीजन के उत्साह को थोड़ा फीका कर दिया।
इसके बावजूद, ऐपल ने जून तिमाही के दौरान वैल्यू के आधार पर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 27 फीसदी की हिस्सेदारी बनाए रखी है।