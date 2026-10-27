दशहरे पर ऐपल आईफोन की बिक्री भारत में 30 फीसदी तक गिरी

विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल आईफोन की शिपमेंट में 2 अंकों की गिरावट आ सकती है। पुराने मॉडल्स की बढ़ती कीमतों और कोई एंट्री-लेवल आईफोन 18 मॉडल न होने के कारण खरीदार ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं। दूसरी तरफ, 18 प्रो सीरीज का सीमित स्टॉक भी एक बड़ी वजह रहा।

दुकानदारों ने भी बताया कि ऑफर्स और छूट कम होने के साथ-साथ सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों ने भी त्योहारी सीजन के उत्साह को थोड़ा फीका कर दिया।

इसके बावजूद, ऐपल ने जून तिमाही के दौरान वैल्यू के आधार पर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 27 फीसदी की हिस्सेदारी बनाए रखी है।