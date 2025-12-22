ऐपल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने वीजा होल्डर कर्मचारियों को विदेश यात्रा से बचने की दी चेतावनी

अमेरिका के नए वीजा नियमों के कारण टेक दिग्गज कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समस्या बढ़ गई है। गूगल , ऐपल और माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी वर्क वीजा पर काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को विदेश यात्रा टालने की सलाह दी है। कंपनियों ने चेतावनी दी है कि वीजा प्रोसेसिंग में देरी के कारण कर्मचारी महीनों तक अमेरिका से बाहर फंस सकते हैं। इस स्थिति से IT सेक्टर में काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है।

समय एम्बेसी में बढ़ता बैकलॉग बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों की ओर से काम करने वाली इमिग्रेशन लॉ फर्मों ने कर्मचारियों को बताया है कि अमेरिकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट में वीजा स्टैम्पिंग का बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है। कुछ देशों में अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार का समय 12 महीने है। जिन कर्मचारियों को अमेरिका लौटने के लिए वीजा स्टैम्प की जरूरत है, उनके लिए यह काफी जोखिम भरी मानी जा रही है। एशियाई देशों के कर्मचारियों पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है।

एडवाइजरी कंपनियों की एडवाइजरी गूगल की ओर से BAL इमिग्रेशन लॉ ने कर्मचारियों को गैर-जरूरी अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह दी है। ऐपल ने भी फ्रैगोमेन के जरिए ऐसे कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ने से रोका है, जिनके पास वैलिड H-1B स्टैम्प नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने विदेश में फंसे कर्मचारियों से संपर्क करने को कहा है और यात्रा योजनाओं पर दोबारा सोचने की सलाह दी है। कंपनियां चाहती हैं कि कर्मचारी बिना जरूरत जोखिम न उठाएं।

