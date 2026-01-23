LOADING...
ऐपल ने बढ़ाई जॉन टर्नस की जिम्मेदारी, टिम कुक के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थित मजबूत
लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 23, 2026
11:54 am
क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने कंपनी के हार्डवेयर प्रमुख जॉन टर्नस की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। कंपनी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब हार्डवेयर विभाग के साथ-साथ उन्हें डिजाइन टीमों की भी जिम्मेदारी सौंप दी है। इस कदम को भविष्य की नेतृत्व योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे टर्नस की स्थिति मजबूत हुई है और वह CEO टिम कुक के सबसे भरोसेमंद उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे हैं।

भूमिका

डिजाइन टीमों पर टर्नस की नई भूमिका

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक ने चुपचाप जॉन टर्नस को 2025 के अंत तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टीमों की देखरेख सौंपने का फैसला किया है। कागजों में डिजाइन टीमें अब भी सीधे टिम कुक को रिपोर्ट करती हैं, लेकिन टर्नस को उनका 'एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर' बनाया गया है। यह व्यवस्था थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन इससे टर्नस की अहमियत और प्रभाव दोनों साफ तौर पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

व्यवस्था

रिपोर्टिंग व्यवस्था थोड़ी अलग

कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि यह रिपोर्टिंग व्यवस्था थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन मामला संवेदनशील है। अगर आधिकारिक तौर पर रिपोर्टिंग बदली जाती है, तो उत्तराधिकारी के तौर पर टर्नस की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। ऐपल अपनी अगली लीडरशिप योजना को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। इतना साफ है कि कुक अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी के हालात में टर्नस और ऑपरेटिंग चीफ सबीह खान को CEO पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

भविष्य

जॉन टर्नस का सफर और भविष्य

टर्नस 2001 से ऐपल से जुड़े हुए हैं और धीरे-धीरे कंपनी में अहम पदों तक पहुंच गए हैं। उन्होंने आईपैड, एयरपॉड्स और आईफोन जैसे बड़े उत्पादों के हार्डवेयर विकास में अहम भूमिका निभाई। मैक को इंटेल चिप से ऐपल सिलिकॉन पर लाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। 50 साल की उम्र में वे टॉप लीडरशिप के सबसे युवा सदस्य हैं। ऐपल अब उनकी सार्वजनिक मौजूदगी भी लगातार बढ़ा रही है।

