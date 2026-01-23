ऐपल ने बढ़ाई जॉन टर्नस की जिम्मेदारी, टिम कुक के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थित मजबूत

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने कंपनी के हार्डवेयर प्रमुख जॉन टर्नस की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। कंपनी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब हार्डवेयर विभाग के साथ-साथ उन्हें डिजाइन टीमों की भी जिम्मेदारी सौंप दी है। इस कदम को भविष्य की नेतृत्व योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे टर्नस की स्थिति मजबूत हुई है और वह CEO टिम कुक के सबसे भरोसेमंद उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे हैं।

भूमिका डिजाइन टीमों पर टर्नस की नई भूमिका ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक ने चुपचाप जॉन टर्नस को 2025 के अंत तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टीमों की देखरेख सौंपने का फैसला किया है। कागजों में डिजाइन टीमें अब भी सीधे टिम कुक को रिपोर्ट करती हैं, लेकिन टर्नस को उनका 'एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर' बनाया गया है। यह व्यवस्था थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन इससे टर्नस की अहमियत और प्रभाव दोनों साफ तौर पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

व्यवस्था रिपोर्टिंग व्यवस्था थोड़ी अलग कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि यह रिपोर्टिंग व्यवस्था थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन मामला संवेदनशील है। अगर आधिकारिक तौर पर रिपोर्टिंग बदली जाती है, तो उत्तराधिकारी के तौर पर टर्नस की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। ऐपल अपनी अगली लीडरशिप योजना को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। इतना साफ है कि कुक अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी के हालात में टर्नस और ऑपरेटिंग चीफ सबीह खान को CEO पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

