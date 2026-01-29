ऐपल ने हैदराबाद में अपनी ऑफिस का किया विस्तार, 57,000 वर्ग फीट जगह किराए पर लिया

आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐपल भारत में तेजी से अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने अब हैदराबाद के गाचीबोवली इलाके में स्थित वेवरॉक IT SEZ कैंपस में ऑफिस के लिए और जगह किराए पर लिया है। नई लीज के तहत ऐपल ने 57,000 वर्ग फीट जगह ली है, जिससे यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ सकती है। इससे हैदराबाद में ऐपल का डेवलपमेंट सेंटर अब कुल 6.34 लाख स्क्वेयर फीट में फैल गया है।

किराया कितना किराया देगी कंपनी? रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, ऐपल इस नई जगह के लिए हर महीने करीब 71.67 लाख रुपये किराया देगी। कंपनी 125 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से भुगतान कर रही है, जिसमें वार्मशेल और फिटआउट किराया शामिल है। यह ऑफिस स्पेस पांच मंजिले में फैला हुआ है और आधुनिक सुविधाओं वाला है। लीज की अवधि पांच साल की रखी गई है, जिसमें हर साल किराए में 4.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय की गई है।

भूमिका वेवरॉक कैंपस की भूमिका और मालिकाना हक वेवरॉक IT SEZ कैंपस का मालिकाना हक ज़ेंडर रियल एस्टेट और सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC के कंसोर्टियम के पास है। यह कैंपस कई बड़ी टेक कंपनियों का केंद्र माना जाता है। इससे पहले भी ऐपल ने सितंबर महीने में इसी वेवरॉक कैंपस में 64,125 स्क्वेयर फीट जगह लीज पर ली थी। लगातार बढ़ती लीज डील यह दिखाती है कि ऐपल हैदराबाद को अपने भारत ऑपरेशंस के लिए एक अहम टेक हब मानता है।

