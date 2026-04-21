टिम कुक सितंबर में ऐपल में CEO का पद छोड़ देंगे

ऐपल ने की टिम कुक के CEO पद छोड़ने की घोषणा, जानिए उनकी जगह कौन लेगा

क्या है खबर?

ऐपल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक के पद छोड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। आईफोन निर्माता ने घोषणा की है कि 15 सालों तक CEO रहे कुक इस साल सितंबर में अपना पद छोड़ देंगे। उनकी जगह हार्डवेयर प्रमुख जॉन टेर्नस को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कंपनी ने बताया कि वे निदेशक मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और टेर्नस के सुचारू रूप से पदभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहेंगे।