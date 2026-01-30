ऐपल ने इजरायल की AI स्टार्टअप Q.ai को 180 अरब रुपये में खरीदा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे निकलने के लिए ऐपल लगातार बड़े फैसले ले रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अब इजरायल की एक AI स्टार्टअप Q.ai का अधिग्रहण कर लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब AI और वियरेबल डिवाइस के बाजार में मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है और टेक कंपनियां भविष्य की तकनीक पर बड़े स्तर पर दांव लगा रही हैं।

सौदा लगभग 2 अरब डॉलर में हुआ सौदा रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल ने इजरायल के AI स्टार्टअप Q.ai को करीब 2 अरब डॉलर (लगभग 180 अरब रुपये) में खरीदा है। यह ऐपल के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जा रही है। इससे पहले 2014 में बीट्स को खरीदा गया था, जो इससे बड़ी डील थी। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रकम नहीं बताई, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सौदा रणनीतिक रूप से काफी अहम और दूरगामी असर वाला है।

फायदा वियरेबल डिवाइस और AI को मिलेगा फायदा Q.ai की तकनीक चेहरे के हल्के हाव-भाव और त्वचा की छोटी हलचलों को समझने पर काम करती है। इससे बिना बोले कमांड देने वाली तकनीक को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल को और सहज बनाती है। इसका सीधा फायदा ऐपल के एयरपॉड्स, स्मार्ट ग्लास और भविष्य के वियरेबल डिवाइस को मिल सकता है, जिससे यूजर का अनुभव पहले से ज्यादा आसान, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह निजी हो जाएगा।

