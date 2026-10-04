अलग सोच ही AI की दौड़ में रखेगी आपको आगे, IBM के सर्वे में खुलासा

IBM में टैलेंट, लीडरशिप और कल्चर की मुख्य अधिकारी अपर्णा नायर के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) करियर की शुरुआत के तरीके को बदल रहा है।

AI अब कई सामान्य काम खुद ही निपटा रहा है। ऐसे में नायर कहती हैं कि युवाओं के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता जैसे हुनर बेहद जरूरी हो गए हैं।

नायर सलाह देती हैं कि AI को सीखने के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि, इस पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय इससे मिली जानकारी को दोबारा जांचना समझदारी है।