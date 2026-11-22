एंथ्रोपिक के IPO में पाबंदी से बैंकर्स में नाराजगी
एंथ्रोपिक का 'प्रोजेक्ट लैंटर्न' नाम का यह बड़ा शेयर बाजार में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सामान्य तरीके से नहीं हुआ। यह बात बैंकर्स ने भी साफ तौर पर महसूस की। चीजों को कड़ा और गुप्त रखने के लिए एंथ्रोपिक ने अपने 22 IPO अंडरराइटर्स में से कुछ को निर्देश दिया था कि वे इस डील पर काम करने वाले बैंकर्स की संख्या 4 तक ही सीमित रखें।
उन्होंने कंपनियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ये सीनियर कर्मचारी ही हों। साथ ही कंपनी ने डिटेल्स को पूरी तरह गुप्त रखा।
इस प्रक्रिया से कंपनी को 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,700 करोड़ रुपये) से ज्यादा की फीस तो मिली, लेकिन सख्त कंट्रोल और आखिरी समय में हुए बदलावों के कारण कई सलाहकारों में नाराजगी पैदा हुई।
मांग ज्यादा होने के बावजूद गिरे शेयर
स्पेस-X की तरह ही एंथ्रोपिक के IPO में भी निवेशकों ने खूब दिलचस्पी दिखाई और इसके शेयर जरूरत से ज्यादा बिक गए। यह बताता है कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों का क्रेज कितना ज्यादा है।
इसके बावजूद, शुरुआत में 17 फीसदी बढ़ने के बाद एंथ्रोपिक के शेयर 8.5 फीसदी गिर गए। यह दिखाता है कि टेक सेक्टर में नई कंपनियों के लिए बाजार कितना अप्रत्याशित हो सकता है। बाजार के इन बड़े उतार-चढ़ावों को देखकर लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या भविष्य में IPOs ऐसे ही होंगे?