एंथ्रोपिक का 'प्रोजेक्ट लैंटर्न' नाम का यह बड़ा शेयर बाजार में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सामान्य तरीके से नहीं हुआ। यह बात बैंकर्स ने भी साफ तौर पर महसूस की। चीजों को कड़ा और गुप्त रखने के लिए एंथ्रोपिक ने अपने 22 IPO अंडरराइटर्स में से कुछ को निर्देश दिया था कि वे इस डील पर काम करने वाले बैंकर्स की संख्या 4 तक ही सीमित रखें।

उन्होंने कंपनियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ये सीनियर कर्मचारी ही हों। साथ ही कंपनी ने डिटेल्स को पूरी तरह गुप्त रखा।

इस प्रक्रिया से कंपनी को 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,700 करोड़ रुपये) से ज्यादा की फीस तो मिली, लेकिन सख्त कंट्रोल और आखिरी समय में हुए बदलावों के कारण कई सलाहकारों में नाराजगी पैदा हुई।