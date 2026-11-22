एंथ्रोपिक के IPO ने हजारों कर्मचारियों को रातों-रात बनाया करोड़पति
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने हाल ही में नैस्डैक पर धमाकेदार शुरुआत की है। ट्रेडिंग के पहले दिन के आखिर तक इसका मूल्यांकन करीब 1,300 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गया।
IPO की कीमत 83 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) थी और शेयर उससे 17 फीसदी ऊपर बंद हुए। CNBC के अंदाजे के मुताबिक, कर्मचारियों की हिस्सेदारी (इक्विटी) कागजों पर लगभग 232 अरब डॉलर (करीब 22,000 अरब रुपये) की हो गई।
इसका मतलब 5,300 कर्मचारियों वाली कंपनी में हर कर्मचारी को औसतन लगभग 4.4 करोड़ डॉलर (करीब 400 करोड़ रुपये) मिले।
10 करोड़ डॉलर तक पहुंचेगी कमाई
कंपनी के करीब 400 शुरुआती कर्मचारियों के शेयरों की कीमत 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर, कर्मचारियों की यह हिस्सेदारी इतनी बड़ी है कि इससे सैन फ्रांसिस्को के 9 फीसदी घरों को खरीदा जा सकता है।
एंथ्रोपिक समाज को कुछ वापस देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। कर्मचारी अपने वेस्टेड शेयरों को कंपनी के शानदार मैचिंग डोनेशन के साथ दान कर सकते हैं।
इससे उन्हें उन कामों में मदद करने में आसानी होती है, जिनकी वे परवाह करते हैं। साथ ही वे कंपनी की सफलता का हिस्सा भी बनते हैं।