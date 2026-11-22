कंपनी के करीब 400 शुरुआती कर्मचारियों के शेयरों की कीमत 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर, कर्मचारियों की यह हिस्सेदारी इतनी बड़ी है कि इससे सैन फ्रांसिस्को के 9 फीसदी घरों को खरीदा जा सकता है।

एंथ्रोपिक समाज को कुछ वापस देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। कर्मचारी अपने वेस्टेड शेयरों को कंपनी के शानदार मैचिंग डोनेशन के साथ दान कर सकते हैं।

इससे उन्हें उन कामों में मदद करने में आसानी होती है, जिनकी वे परवाह करते हैं। साथ ही वे कंपनी की सफलता का हिस्सा भी बनते हैं।